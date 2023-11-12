Кайри Ирвинг считает, что «Клипперс» справятся с трудностями

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал неудачные результаты «Лос-Анджелес Клипперс» после того, как к команде из Калифорнии присоединился баскетболист Джеймс Харден.

«Прямо сейчас они переживают взлёты и падения в информационном поле, где их критикуют за то, что они не выигрывают матчи, хотя они всё ещё такие же великие, как и все в лиге. Они будут отличной командой», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча с «Клипперс».

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).

Недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».