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Кайри Ирвинг считает, что «Клипперс» справятся с трудностями

Кайри Ирвинг считает, что «Клипперс» справятся с трудностями
Кайри Ирвинг
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал неудачные результаты «Лос-Анджелес Клипперс» после того, как к команде из Калифорнии присоединился баскетболист Джеймс Харден.

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«Прямо сейчас они переживают взлёты и падения в информационном поле, где их критикуют за то, что они не выигрывают матчи, хотя они всё ещё такие же великие, как и все в лиге. Они будут отличной командой», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча с «Клипперс».

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).

Недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл
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