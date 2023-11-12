Дрэймонда Грина удалили с матча за стычку с Донованом Митчеллом

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был удалён в матче с «Кливленд Кавальерс» за то, что вступил в словесную перепалку с атакующим защитником Донованом Митчеллом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Грин бежал с мячом в атаку и в него плечом влетел Митчелл, возвращающийся в оборону. После этого на паркете произошла небольшая потасовка, и в дальнейшем судьи после просмотра приняли решение дать технический фол Грину, для которого это замечание стало вторым и последним в данном матче.

В итоге Дрэймонд покинул площадку. Напомним, «Голден Стэйт» уступил по итогам матча со счётом 110:118. Это поражение стало для подопечных Стива Керра четвёртым в регулярном чемпионате НБА.