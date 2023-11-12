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Дрэймонда Грина удалили с матча за стычку с Донованом Митчеллом

Дрэймонда Грина удалили с матча за стычку с Донованом Митчеллом
Дрэймонд Грин
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был удалён в матче с «Кливленд Кавальерс» за то, что вступил в словесную перепалку с атакующим защитником Донованом Митчеллом.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Грин бежал с мячом в атаку и в него плечом влетел Митчелл, возвращающийся в оборону. После этого на паркете произошла небольшая потасовка, и в дальнейшем судьи после просмотра приняли решение дать технический фол Грину, для которого это замечание стало вторым и последним в данном матче.

В итоге Дрэймонд покинул площадку. Напомним, «Голден Стэйт» уступил по итогам матча со счётом 110:118. Это поражение стало для подопечных Стива Керра четвёртым в регулярном чемпионате НБА.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 14, Уиггинс - 13, Куминга - 12, Пол - 9, Муди - 8, Грин - 8, Шарич - 5, Пэйтон II - 3, Джозеф - 3, Подзиемски - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 1
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 22, Митчелл - 21, Мобли - 19, Гарлэнд - 19, Страс - 16, Аллен - 12, Уэйд - 8, Портер - 1, Томпсон, Ньянг, Бейтс, Джонс
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