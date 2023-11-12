Игрок «Локомотива-Кубань» Щербенёв считает, что «Краснодар» может стать чемпионом в РПЛ

Разыгрывающий баскетбольного «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв сообщил, что «Краснодар» может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Краснодар» сохраняет за собой первую строчку. Было бы, конечно, очень хорошо выиграть [у «Зенита»], чтобы оторваться от второго места. Но в прошедшем матче была равная игра с достойным соперником. Так что результат закономерный. Но уверен, что «Краснодар» будет делать всё, чтобы оставаться на первом месте и завоевать своё первое золото.

Готов ли «Краснодар» к чемпионству в этом сезоне? Думаю, что да. Хороший у них в этом году состав, прекрасно играют. Хотелось бы, чтобы команда из нашего города стала чемпионом страны. Сергей Галицкий за все эти годы очень много сделал для «Краснодара», для его развития. Думаю, ему будет очень приятно, если его команда добьётся такого большого достижения», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» по итогам первой половины чемпионата России по футболу возглавляет турнирную таблицу с 32 очками. Ближайший преследователь санкт-петербургский «Зенит» отстаёт на два очка (30).