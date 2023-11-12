Джо Смит живёт в отеле после того, как узнал, что у его жены есть аккаунт в OnlyFans

Первый номер драфта НБА 1995 года Джо Смит рассказал, что сейчас живёт в отеле после скандала с женой Кишей Чавес.

Отметим, что Смит случайно обнаружил, что у жены Киши есть аккаунт в OnlyFans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков.

«Я ненадолго вернулся в Вирджинию. Мне нужно было сниматься в программе The Morning Hustle. Так что с тех пор я живу в отеле», – сказал Смит в интервью каналу Vlad TV на YouTube.

Отметим, что «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Смита на драфте 1995 года под первым общим номером. За свою 16-летнюю карьеру в НБА Джо также успел поиграть за «Филадельфию», «Миннесоту», «Детройт», «Милуоки», «Денвер», «Чикаго», «Кливленд» и «Атланту».