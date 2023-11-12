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Янг вошёл в список самых молодых игроков, которым покорилась отметка в 900 трёхочковых

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стал третьим самым молодым игроком в истории, которому покорилась отметка в 900 реализованных трёхочковых бросков.

Быстрее всех отметку в 900 реализованных трёхочковых преодолел Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На втором месте Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Атланте (США) на арене «Стэйт Фарм» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Атланта Хоукс» и «Майами Хит». В итоге победу одержали гости со счётом 117:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он оформил дабл-дабл: 27 очков и 11 результативных передач. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Деджонте Мюррей. В его активе 23 очка, пять подборов, пять передач и три перехвата.