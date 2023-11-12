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ЦСКА в матче Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» потерпел первое поражение в сезоне

ЦСКА в матче Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» потерпел первое поражение в сезоне
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Сегодня, 12 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались столичный ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Встреча завершилась победой гостей со счётом 91:88.

Это поражение стало первым в этом году для команды Эмила Райковича.

Самым результативным игроком встречи стал Окаро Уайт, который записал в свой актив 23 очка. Стоит также отметить Девона Акун-Пёрселла, который заработал 22 очка. В составе ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Мело Тримбл — 20 очков. 18 очков на счету Каспера Уэйра.

ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — девять побед, одно поражение. «Локомотив-Кубань» идёт шестым — пять побед, пять поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Гафуров
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко, Близнюк
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