«Эго будет мешать». Эй Смит объяснил, почему «Клипперс» не сыграются в новом составе

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему переход Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс» негативно скажется на команде.

«Я не знаю, насколько разумно с их стороны было привезти Джеймса Хардена в Лос-Анджелес. Да, возможно, вы сделали это, потому что вам нужна была подстраховка. Вам нужно было защитное одеяло на случай, если Пол Джордж или Кавай Леонард неизбежно получат травму, ведь именно это они и делают. Я понимаю, что вы думаете. Это дерьмо не сработает. Это не сработает. Эго будет мешать», — приводит слова Эй Смита Sportskeeda.

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).