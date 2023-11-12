«Всё решили детали». Пашутин остался доволен игрой «Пармы» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин высказался по поводу игры своей команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (77:87).

«Сегодня команда проявила характер. Парни намного лучше защищались и контролировали лидеров УНИКСа, особенно в первых двух четвертях. Задача была не позволять сопернику забивать лёгкие трёхочковые и не дать возможности чувствовать себя свободно в «краске» Рейнольдсу, но их тройка лидеров забивала тяжёлые броски через руку. Считаю, что с поставленной задачей справились и держали равный счёт.

С такой командой, как УНИКС, очень важна каждая защита и нужно максимально минимизировать лёгкие броски. Сегодня мы также выиграли подбор у такой атлетичной команды, это говорит о большом потенциале. Также в нашей последней игре было всего шесть передач, сегодня – 16. Ребята двигали мяч и выглядели намного лучше. В первые две четверти совершили много потерь, и это не позволило нам создать преимущество по очкам. В концовке при близком счёте всё решили детали. Соперник забивал сложные броски с фолами, хотя мы могли остановить его раньше и среагировать на атаку по-другому, например, остановить фолом до броска», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.