Секулич прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:88).

«Игра получилась очень интересной, мне понравилось принимать в ней участие. Обе команды боролись, было много интересных тактических ходов, идей. В начале мы играли потрясающе – двигали мяч, попадали броски. ЦСКА классная команда, они вернулись в игру. Считаю, что нам немного повезло в конце, но иногда тебе нужна удача, чтобы побеждать. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть ровнее, без таких перепадов», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Это поражение стало первым в этом году для команды Эмила Райковича.

ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — девять побед, одно поражение. «Локомотив-Кубань» идёт шестым — пять побед, пять поражений.