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Павичевич назвал причины поражения в матче с «Астаной»

Павичевич назвал причины поражения в матче с «Астаной»
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Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (72:80).

«Прежде всего хочу поздравить «Астану» с заслуженной победой. Сегодня они были лучшими и заслуженно победили.

Считаю, что мы очень плохо открыли матч, очень плохая первая четверть. Обычно мы всегда максимально собранные, знаем, что делать в первой четверти, и навязываем свою игру. Тут получилось по-другому. У них сразу игра получилась в первой четверти благодаря нашей защите, и дальше уже мы догоняли, пытались перестраиваться, и, как видите, это вышло не в нашу пользу», — приводит слова Павичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал матч с «Уралмашем».

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