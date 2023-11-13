27 очков Десмонда Бейна помогли «Мемфису» нанести «Клипперс» пятое поражение подряд

Сегодня, 13 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз». Победу со счётом 105:101 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 27 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Маркус Смарт. В его активе 17 очков, три подбора и семь ассистов.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж. На его счету 26 очков, семь подборов и семь передач. Также отметим в составе хозяев игру защитника Нормана Пауэлла. В его активе 20 очков, два подбора и три результативные передачи.