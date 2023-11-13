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27 очков Десмонда Бейна помогли «Мемфису» нанести «Клипперс» пятое поражение подряд

27 очков Десмонда Бейна помогли «Мемфису» нанести «Клипперс» пятое поражение подряд
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Сегодня, 13 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз». Победу со счётом 105:101 одержали гости.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 27 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Маркус Смарт. В его активе 17 очков, три подбора и семь ассистов.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж. На его счету 26 очков, семь подборов и семь передач. Также отметим в составе хозяев игру защитника Нормана Пауэлла. В его активе 20 очков, два подбора и три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
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