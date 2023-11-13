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Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Портлендом» из-за травмы

Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Портлендом» из-за травмы
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter). По данным источника, баскетболист пропустит матч из-за ушиба левой голени.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. За последние четыре матча команда потерпела три поражения и одержала одну победу. «Портленд», в свою очередь, находится на 11-м месте. Команда проиграла два последних матча.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 25,2 очка за игру и делая 5,4 результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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