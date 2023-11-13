Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Портлендом» из-за травмы

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter). По данным источника, баскетболист пропустит матч из-за ушиба левой голени.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. За последние четыре матча команда потерпела три поражения и одержала одну победу. «Портленд», в свою очередь, находится на 11-м месте. Команда проиграла два последних матча.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 25,2 очка за игру и делая 5,4 результативные передачи.