50 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать победу над «Индианой»

Сегодня, 13 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс». Победу одержали хозяева со счётом 137:126.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 50 очков, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Джоэл Эмбиид отметился даблом-даблом (37 очков, 13 подборов и семь результативных передач). Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Тобиас Харрис (18) и Де'Энтони Мелтон (10).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Он набрал 25 очков, один подбор и 17 результативных передач. Центровой Майлз Тернер отметился 22 очками и пятью подборами.