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50 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать победу над «Индианой»

50 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать победу над «Индианой»
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Сегодня, 13 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс». Победу одержали хозяева со счётом 137:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 50 очков, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Джоэл Эмбиид отметился даблом-даблом (37 очков, 13 подборов и семь результативных передач). Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Тобиас Харрис (18) и Де'Энтони Мелтон (10).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Он набрал 25 очков, один подбор и 17 результативных передач. Центровой Майлз Тернер отметился 22 очками и пятью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
137 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 50, Эмбиид - 37, Харрис - 18, Мелтон - 10, Батюм - 9, Хаус - 4, Рид - 4, Беверли - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Тёрнер - 22, Хилд - 16, Топпин - 14, Смит - 11, Матурин - 9, Браун - 9, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
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