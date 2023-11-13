Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»

Сегодня, 13 ноября, в Хьюстон (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Победу одержали хозяева со счётом 107:104.

Самым результативным игроком стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету трипл-дабл (36 очков, 21 подбор и 11 результативных передач). Его партнёр по команде форвард Майкл Портер-младший отметился 25 очками и 10 подборами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Аарон Гордон (16) и Реджи Джексон (14).

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал разыгрывающий Фред Ванвлит. Он набрал 26 очков, два подбора и четыре результативные передачи. Центровой Алперен Шенгюн отметился 23 очками, восемью подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.