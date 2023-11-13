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Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»

Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»
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Сегодня, 13 ноября, в Хьюстон (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Победу одержали хозяева со счётом 107:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Шенгюн - 23, Грин - 15, Брукс - 10, Грин - 9, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 5, Тэйт - 3, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 25, Гордон - 16, Джексон - 14, Гиллеспи - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Ннаджи - 2, Браун, Строутер, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ки, Пикетт

Самым результативным игроком стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету трипл-дабл (36 очков, 21 подбор и 11 результативных передач). Его партнёр по команде форвард Майкл Портер-младший отметился 25 очками и 10 подборами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Аарон Гордон (16) и Реджи Джексон (14).

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал разыгрывающий Фред Ванвлит. Он набрал 26 очков, два подбора и четыре результативные передачи. Центровой Алперен Шенгюн отметился 23 очками, восемью подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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