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«Голден Стэйт» не хватило усилий Стефена Карри для победы над «Миннесотой»

«Голден Стэйт» не хватило усилий Стефена Карри для победы над «Миннесотой»
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Сегодня, 13 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу одержали гости со счётом 116:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 38 очков, пять подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 16 очками, пятью подборами и тремя передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дарио Шарич (11) и Жонатан Куминга (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 33 очка, шесть подборов и семь результативных передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился даблом-даблом (21 очко, 14 подборов и три передачи).

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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