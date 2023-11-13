«Голден Стэйт» не хватило усилий Стефена Карри для победы над «Миннесотой»

Сегодня, 13 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу одержали гости со счётом 116:110.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 38 очков, пять подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 16 очками, пятью подборами и тремя передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дарио Шарич (11) и Жонатан Куминга (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 33 очка, шесть подборов и семь результативных передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился даблом-даблом (21 очко, 14 подборов и три передачи).

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.