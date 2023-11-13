«Лейкерс» переиграл «Портленд» в отсутствие Леброна Джеймса, Энтони Дэвис набрал 30 очков

Сегодня, 13 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу одержали хозяева со счётом 116:110.

Самым результативным игроком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 30 очков, 13 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде другой форвард Руи Хатимура отметился 19 очками, пятью подборами и двумя передачами. Кроме них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Кэм Реддиш (18), Остин Ривз (18), Д'Анджело Рассел (11) и Торин Принс (11).

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал форвард Джереми Грант. Он набрал 23 очка, пять подборов и одну передачу. Защитник Шэйдон Шарп отметился 19 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.