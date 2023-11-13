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«Лейкерс» переиграл «Портленд» в отсутствие Леброна Джеймса, Энтони Дэвис набрал 30 очков

«Лейкерс» переиграл «Портленд» в отсутствие Леброна Джеймса, Энтони Дэвис набрал 30 очков
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Сегодня, 13 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу одержали хозяева со счётом 116:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 30 очков, 13 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде другой форвард Руи Хатимура отметился 19 очками, пятью подборами и двумя передачами. Кроме них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Кэм Реддиш (18), Остин Ривз (18), Д'Анджело Рассел (11) и Торин Принс (11).

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал форвард Джереми Грант. Он набрал 23 очка, пять подборов и одну передачу. Защитник Шэйдон Шарп отметился 19 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Хатимура - 19, Реддиш - 18, Ривз - 18, Расселл - 11, Принс - 11, Вуд - 7, Хэйс - 2, Кристи, Фадж, Льюис, Ходж
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 23, Шарп - 19, Мэйс - 15, Тибулл - 14, Эйтон - 12, Рит - 11, Уокер - 8, Буей - 6, Камара - 2, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Минайя, Рупер
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