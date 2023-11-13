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Илона Корстин: «Локомотив-Кубань» – очень неудобный соперник для ЦСКА

Илона Корстин: «Локомотив-Кубань» – очень неудобный соперник для ЦСКА
Илона Корстин
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала матч между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (88:91).

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«Такие матчи, как сегодняшний — украшение сезона. Игра была яркой, интересной, и в итоге всё решилось в напряжённой концовке, где успешнее действовали игроки «Локо». Болельщикам такие матчи очень нравятся. Важно отметить, что по ходу встречи несколько раз менялся лидер. Интересно, что до матча с «Локо» ЦСКА не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а краснодарцы шли на восьмом месте. Сейчас ситуация несколько изменилась. Эта победа была очень важна для «Локо» — за счёт неё железнодорожники поднялись на шестое место.

Нужно отметить, что «Локомотив» всегда очень мотивирован против ЦСКА. В прошлом сезоне «Локо» удалось пройти армейцев в полуфинале. Мне кажется, игроки и тренеры команды ещё помнят ощущения после той победы в серии плей-офф, и это их мотивирует. Видно, что для армейцев «Локомотив» является очень неудобной командой.

После Суперкубка ЦСКА очень спрогрессировал, стал играть более командно и более стабильно. Всё это продолжалось до матча с «Локомотивом». В сегодняшней игре у них не получилось показывать ту игру, которую мы видели от них по ходу сезона. Сегодня «Локо» отлично атаковал с дальней дистанции и уверенно действовал на подборе, особенно в нападении (12–6 в пользу «Локо»). Трёхочковые у гостей сегодня залетали из любых позиций. Особенно это было заметно в начале матча, когда «Локо» забил семь дальних бросков подряд.
Сегодняшний матч и победа краснодарцев над ЦСКА лишь подтверждает, что у нас очень интересный и непредсказуемый чемпионат», – приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 18, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 9, Астапкович - 8, Джекири - 6, Ухов - 5, Руженцев - 5, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Гафуров
Локомотив-Кубань: Уайт - 23, Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 20, Щербенев - 10, Елатонцев - 8, Узинский - 4, Морган - 2, Близнюк - 2, Мартюк, Квитковских, Ведищев, Емченко
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