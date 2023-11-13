Сможет ли Стефен Карри выиграть ещё одно чемпионство в своей карьере?

Утром 13 сентября «Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 110:116. Таким образом, команда из Сан-Франциско занимает шестое место в Западной конференции с шестью победами и пятью поражениями.

«Уорриорз» по мнению букмекеров не входили в тройку главных претендентов на чемпионство перед сезоном. Не самый ровный старт команды лишь доказывает то, что команда на данный момент не находится на уровне главных фаворитов. Сможет ли Стефен Карри выиграть ещё одно чемпионство до конца своей карьеры? Хотим знать ваше мнение.

Карри — 35 лет. Под конец нынешней регулярки ему исполнится уже 36. Нынешний контракт действителен до сезона-2025/2026. В последний раз Стефен становился обладателем титула в 2022 году. Это стало его четвёртым чемпионством в карьере.