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«Что ты собираешься с этим делать?» Грин обменялся словами с Эдвардсом во время перепалки

«Что ты собираешься с этим делать?» Грин обменялся словами с Эдвардсом во время перепалки
Дрэймонд Грин
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обменялся словами с атакующими защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсом после небольшой стычки.

Во время словесной перепалки Грин сказал Эдвардсу: «Что ты собираешься с этим делать?».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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НБА. Турнирная таблица

Отметим, что «Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» со счётом 110:116. Это поражение для «воинов» стало третьим кряду. Команда из Сан-Франциско занимает шестое место в Западной конференции с результатом в шесть побед и пять поражений.

Напомним, что буквально вчера Грина удалили с паркета в игре с «Кливленд Кавальерс» за то, что форвард вступил в перепалку с атакующим защитником Донованом Митчеллом.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза
Инцидент с Грином
Видео
Дрэймонда Грина удалили с матча за стычку с Донованом Митчеллом
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