«Что ты собираешься с этим делать?» Грин обменялся словами с Эдвардсом во время перепалки

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обменялся словами с атакующими защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсом после небольшой стычки.

Во время словесной перепалки Грин сказал Эдвардсу: «Что ты собираешься с этим делать?».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» со счётом 110:116. Это поражение для «воинов» стало третьим кряду. Команда из Сан-Франциско занимает шестое место в Западной конференции с результатом в шесть побед и пять поражений.

Напомним, что буквально вчера Грина удалили с паркета в игре с «Кливленд Кавальерс» за то, что форвард вступил в перепалку с атакующим защитником Донованом Митчеллом.