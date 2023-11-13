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Тайриз Макси установил клубный рекорд «Филадельфии» со времён выступлений Аллена Айверсона

Тайриз Макси установил клубный рекорд «Филадельфии» со времён выступлений Аллена Айверсона
Тайриз Макси
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси набрал наибольшее количество очков в одной игре для игрока задней линии со времен выступления в команде Аллена Айверсона.

Отметим, что Макси набрал 50 очков во встрече с «Индианой Пэйсерс» в минувший игровой день Национальной баскетбольной ассоциации, а Айверсон набрал 53 очка в матче 23 декабря 2005 года с «Атлантой Хоукс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Филадельфия» обыграла «Индиану» со счётом 137:126. Команда из Пенсильвании возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. При этом баскетболисты «Сиксерс» одержали восьмую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, проиграв лишь в стартовой встрече от рук «Милуоки Бакс» (117:118).

В прошлом сезоне «Филадельфия» в полуфинале Восточной конференции уступила «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
137 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 50, Эмбиид - 37, Харрис - 18, Мелтон - 10, Батюм - 9, Хаус - 4, Рид - 4, Беверли - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Тёрнер - 22, Хилд - 16, Топпин - 14, Смит - 11, Матурин - 9, Браун - 9, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
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