Тайриз Макси установил клубный рекорд «Филадельфии» со времён выступлений Аллена Айверсона

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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси набрал наибольшее количество очков в одной игре для игрока задней линии со времен выступления в команде Аллена Айверсона.

Отметим, что Макси набрал 50 очков во встрече с «Индианой Пэйсерс» в минувший игровой день Национальной баскетбольной ассоциации, а Айверсон набрал 53 очка в матче 23 декабря 2005 года с «Атлантой Хоукс».

«Филадельфия» обыграла «Индиану» со счётом 137:126. Команда из Пенсильвании возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. При этом баскетболисты «Сиксерс» одержали восьмую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, проиграв лишь в стартовой встрече от рук «Милуоки Бакс» (117:118).

В прошлом сезоне «Филадельфия» в полуфинале Восточной конференции уступила «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.