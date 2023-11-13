Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: победа над ЦСКА – всегда особая история

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над московским ЦСКА в одном из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Как нам удалось остановить ЦСКА на фоне прошлых неудач? Перед матчем опасался, успеем ли за три дня восстановиться после обидного поражения в Астане – все же уступать в таких играх психологически очень сложно. Мы сами упустили победу, когда после большого перерыва позволили себе расслабиться. Думаю, для команды игра с «Астаной» стала «холодным душем», и к новому вызову игроки подошли ответственно. Для любого соперника ЦСКА – отличный раздражитель. Это команда, которая умеет сохранять концентрацию все 40 минут матча – а именно этого нам порой и не хватает. Рад, что сегодня мы смогли навязать армейцам борьбу и выиграть. Все же победы в подобных матчах – всегда особая история

Ключевым фактором победы стала результативность Уайта и Акун-Пёрселла? Действительно, оба сегодня были лидерами на площадке. Окаро – один из немногих, кто с самого старта сезона показывает стабильную игру. Рад, что нам удалось сохранить его в составе. Девон же всегда играет энергично и с полной самоотдачей, и мы знаем – на этого парня можно положиться всегда. И все же в концовке нам помогла хорошая командная работа на своём щите. Как гласит простая истина, именно защита приносит чемпионство. Когда на паркете все взаимодействуют, игроки приходят на помощь друг другу в обороне – тогда шансы выиграть возрастают в разы.

Игры с ЦСКА всегда идут по непредсказуемым сценариям. Возможно, сегодня у «Локо» было небольшое психологическое преимущество, ведь непобедимая – до этого дня – московская команда вполне могла выйти на паркет несколько расслабленной. В отличие от нас – думаю, было заметно ещё на старте, как игроки были полны мотивации и желания реабилитироваться за неудачные выступления ранее. И, конечно, удача сегодня была на нашей стороне – в таких нервных концовках без везения не обойтись, – приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».