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Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: победа над ЦСКА – всегда особая история

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: победа над ЦСКА – всегда особая история
Андрей Ведищев
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Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над московским ЦСКА в одном из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Как нам удалось остановить ЦСКА на фоне прошлых неудач? Перед матчем опасался, успеем ли за три дня восстановиться после обидного поражения в Астане – все же уступать в таких играх психологически очень сложно. Мы сами упустили победу, когда после большого перерыва позволили себе расслабиться. Думаю, для команды игра с «Астаной» стала «холодным душем», и к новому вызову игроки подошли ответственно. Для любого соперника ЦСКА – отличный раздражитель. Это команда, которая умеет сохранять концентрацию все 40 минут матча – а именно этого нам порой и не хватает. Рад, что сегодня мы смогли навязать армейцам борьбу и выиграть. Все же победы в подобных матчах – всегда особая история

Ключевым фактором победы стала результативность Уайта и Акун-Пёрселла? Действительно, оба сегодня были лидерами на площадке. Окаро – один из немногих, кто с самого старта сезона показывает стабильную игру. Рад, что нам удалось сохранить его в составе. Девон же всегда играет энергично и с полной самоотдачей, и мы знаем – на этого парня можно положиться всегда. И все же в концовке нам помогла хорошая командная работа на своём щите. Как гласит простая истина, именно защита приносит чемпионство. Когда на паркете все взаимодействуют, игроки приходят на помощь друг другу в обороне – тогда шансы выиграть возрастают в разы.

Игры с ЦСКА всегда идут по непредсказуемым сценариям. Возможно, сегодня у «Локо» было небольшое психологическое преимущество, ведь непобедимая – до этого дня – московская команда вполне могла выйти на паркет несколько расслабленной. В отличие от нас – думаю, было заметно ещё на старте, как игроки были полны мотивации и желания реабилитироваться за неудачные выступления ранее. И, конечно, удача сегодня была на нашей стороне – в таких нервных концовках без везения не обойтись, – приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 18, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 9, Астапкович - 8, Джекири - 6, Ухов - 5, Руженцев - 5, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Гафуров
Локомотив-Кубань: Уайт - 23, Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 20, Щербенев - 10, Елатонцев - 8, Узинский - 4, Морган - 2, Близнюк - 2, Мартюк, Квитковских, Ведищев, Емченко
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