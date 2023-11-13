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Джеймс Харден отреагировал на плохие результаты в «Клипперс» после перехода в команду

Джеймс Харден отреагировал на плохие результаты в «Клипперс» после перехода в команду
Джеймс Харден
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, что команда пытается найти причины плохой игры, из-за которой «парусники» проиграли пять матчей кряду в НБА. В четырёх встречах Харден присутствовал на паркете.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Надеюсь, очень скоро мы выясним в чём проблема. Дело не конкретно в сегодняшнем дне. Это были последние пару игр. Пытаемся найти то, что будет подходить нам, и пытаемся пользоваться возможностями. Это совокупность всего – переходов из атаки в оборону, защиты, создания действительно хороших бросков, владения мячом.

Что касается меня, когда появляется возможности я стараюсь быть агрессивным и делать правильные вещи на площадке. Мы все вместе. Это не касается одного человека. Мы все пытаемся разобраться с этим вместе», – приводит слова Хардена Los Angeles Times.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
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