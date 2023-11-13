Джеймс Харден отреагировал на плохие результаты в «Клипперс» после перехода в команду

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, что команда пытается найти причины плохой игры, из-за которой «парусники» проиграли пять матчей кряду в НБА. В четырёх встречах Харден присутствовал на паркете.

«Надеюсь, очень скоро мы выясним в чём проблема. Дело не конкретно в сегодняшнем дне. Это были последние пару игр. Пытаемся найти то, что будет подходить нам, и пытаемся пользоваться возможностями. Это совокупность всего – переходов из атаки в оборону, защиты, создания действительно хороших бросков, владения мячом.

Что касается меня, когда появляется возможности я стараюсь быть агрессивным и делать правильные вещи на площадке. Мы все вместе. Это не касается одного человека. Мы все пытаемся разобраться с этим вместе», – приводит слова Хардена Los Angeles Times.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду.