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Иван Ухов поделился причинами первого поражения ЦСКА в сезоне

Иван Ухов поделился причинами первого поражения ЦСКА в сезоне
Иван Ухов
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Атакующий защитник московского ЦСКА Иван Ухов поделился причинами первого поражения армейцев в Единой лиге ВТБ от краснодарского «Локомотива-Кубань» со счётом 88:91.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Причина поражения в том, что мы потратили много сил, чтобы догнать «Локомотив»? Конечно, мы начали не очень, мы не должны так начинать наши игры. Сегодня случился провал в начале матча. «Локомотив» же почувствовал игру. У них было несколько непростых бросков, но все они забивали. В общем, почувствовал соперник ритм, после чего его сложно было остановить. Забивали они даже самые сумасшедшие броски против хорошей защиты. Стоит отдать должное сопернику, он боролся.

Мы тоже смогли переломить игру, но в конце встречи, наверное, не хватило терпения, чтобы принять правильное решение в нападении и найти более открытый бросок. В целом ключевым стал старт игры, где мы не смогли показать свой баскетбол», – приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее ЦСКА победил в девяти матчах подряд.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 18, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 9, Астапкович - 8, Джекири - 6, Ухов - 5, Руженцев - 5, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Гафуров
Локомотив-Кубань: Уайт - 23, Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 20, Щербенев - 10, Елатонцев - 8, Узинский - 4, Морган - 2, Близнюк - 2, Мартюк, Квитковских, Ведищев, Емченко
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