Иван Ухов поделился причинами первого поражения ЦСКА в сезоне

Атакующий защитник московского ЦСКА Иван Ухов поделился причинами первого поражения армейцев в Единой лиге ВТБ от краснодарского «Локомотива-Кубань» со счётом 88:91.

«Причина поражения в том, что мы потратили много сил, чтобы догнать «Локомотив»? Конечно, мы начали не очень, мы не должны так начинать наши игры. Сегодня случился провал в начале матча. «Локомотив» же почувствовал игру. У них было несколько непростых бросков, но все они забивали. В общем, почувствовал соперник ритм, после чего его сложно было остановить. Забивали они даже самые сумасшедшие броски против хорошей защиты. Стоит отдать должное сопернику, он боролся.

Мы тоже смогли переломить игру, но в конце встречи, наверное, не хватило терпения, чтобы принять правильное решение в нападении и найти более открытый бросок. В целом ключевым стал старт игры, где мы не смогли показать свой баскетбол», – приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее ЦСКА победил в девяти матчах подряд.