Легенды НБА Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд тепло поприветствовали друг друга

Одни из легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд тепло поприветствовали друг друга на матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале House of Higlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Леброн и Уэйд выступали вместе за «Майами Хит» с 2011 по 2014 года. Команда во главе с «Большим трио» — Джеймс, Уэйд и Крис Бош выходили четыре раза в финал НБА, в которых команде из Флориды удалось завоевать два титула.

Напомним, Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. Помимо двух титулов в «Майами», Леброн взял по одному трофею с «Кливленд Кавальерс» и с нынешней командой «Лос-Анджелес Лейкерс».