Тайрон Лю рассказал, что нужно сделать Джеймсу Хардену, чтобы вписаться в игру «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал, что нужно сделать разыгрывающему Джеймсу Хардену, чтобы вписаться в игру команды из Калифорнии.

«Он слишком много пытается сделать, чтобы вписаться в игру. Вчера у нас была встреча, и мы сказали, что ему нужно просто быть Джеймсом Харденом… Мы должны позволить ему быть самим собой. И мы собираемся играть через Джеймса», – приводит слова Лю Fadeaway World.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду, при этом в четырёх из них Харден присутствовал на площадке.

Отметим, что Хардена обменяли в команду из Лос-Анджелеса из «Филадельфии Сиксерс».