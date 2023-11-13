Портис сообщил, что в «Милуоки» нет командной химии после прихода Лилларда

Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис рассказал, как обстоят дела в команде с командной химией после того, как клуб обменял разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Я думаю, что по большей части нашего товарищества и «химии» вообще нет. Думаю, на площадке это очевидно. Мы не хотим, чтобы это заняло слишком много времени, но, надеюсь, мы скоро разберёмся с этим. Мы просто пытаемся понять друг друга.

Тренер хочет видеть от нас совсем другие вещи, которые мы стараемся реализовать и полностью сосредотачиваемся на этом процессе. Это отличается от того, как мы играли раньше. Мы пытаемся понять, как нам действовать, доверяя тому, чего он хочет, а затем просто делаем то, о чём он нас просит», – приводит слова Портиса The Athletic.

Напомним, «Милуоки» на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции. Команда победила в пяти матчах из девяти сыгранных.