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Портис сообщил, что в «Милуоки» нет командной химии после прихода Лилларда

Портис сообщил, что в «Милуоки» нет командной химии после прихода Лилларда
Дэмьен Лиллард
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Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис рассказал, как обстоят дела в команде с командной химией после того, как клуб обменял разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

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«Я думаю, что по большей части нашего товарищества и «химии» вообще нет. Думаю, на площадке это очевидно. Мы не хотим, чтобы это заняло слишком много времени, но, надеюсь, мы скоро разберёмся с этим. Мы просто пытаемся понять друг друга.

Тренер хочет видеть от нас совсем другие вещи, которые мы стараемся реализовать и полностью сосредотачиваемся на этом процессе. Это отличается от того, как мы играли раньше. Мы пытаемся понять, как нам действовать, доверяя тому, чего он хочет, а затем просто делаем то, о чём он нас просит», – приводит слова Портиса The Athletic.

Напомним, «Милуоки» на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции. Команда победила в пяти матчах из девяти сыгранных.

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