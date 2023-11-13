Богичевич — о матче с «Зенитом»: можем победить, если сыграем, как в последних двух матчах

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 13 ноября, начало — в 18:00 мск.

«Мы играем против отличной команды, обладающей качеством на каждой позиции, с отличным тренером во главе. Это большое удовольствие — играть против такого противника. Но я уверен, что мы будем иметь шансы на победу, если повторим уровень нашей защиты в последних двух матчах. Если мы будем сфокусированы в нападении, то будем иметь шанс, особенно на своей площадке», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, саратовский клуб выиграл два последних матча, прервав серию из четырёх неудач подряд.