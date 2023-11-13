Тайрон Лю — о 5-м поражении «Клипперс» подряд: мы должны стать лучше, нельзя ходить пешком

Главный тренер «Лос-Анджелес Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (101:105). Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым подряд.

«Я видел несколько обнадёживающих моментов, но мы должны стать лучше. На самом деле это была не лучшая наша игра в атаке. И соперник сыграл в обороне на максимум. Главный тренер Тейлор Дженкинс хорошо подготовил свою команду, и они играют сосредоточенно, жёстко и всегда выкладываются изо всех сил. И поэтому, если вы не соответствуете их уровню интенсивности в атаке, они могут вас разобрать.

Я думаю, что мы просто играли слишком медленно. У нас есть подборы, мы отбираем мяч, но нужно оказывать давление на соперника. В некоторых случаях нам нужно было увеличить темп, убежать в быстрый отрыв и набрать быстрые очки. Знаешь, мы не можем просто ходить пешком в нападении. Как будто ты ждёшь следующих действий.

Если вы не создаёте моменты, не играете на сто процентов, вас будут обыгрывать каждый вечер, и мы видим такие результаты», — приводит слова Лю The Athletic.