Источник: Мэлоун продлит контракт с «Денвером» с одной из самых больших зарплат в НБА

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун согласился продлить контракт с клубом. Также отмечается, что новое соглашение сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Источники ESPN сообщают, что Майк Мэлоун из «Денвер Наггетс», который привёл команду к титулу чемпионов НБА 2023 года, согласился на продление контракта, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» завоевал свой первый в истории титул чемпионов.