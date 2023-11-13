Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Мэлоун продлит контракт с «Денвером» с одной из самых больших зарплат в НБА

Источник: Мэлоун продлит контракт с «Денвером» с одной из самых больших зарплат в НБА
Комментарии

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун согласился продлить контракт с клубом. Также отмечается, что новое соглашение сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Источники ESPN сообщают, что Майк Мэлоун из «Денвер Наггетс», который привёл команду к титулу чемпионов НБА 2023 года, согласился на продление контракта, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» завоевал свой первый в истории титул чемпионов.

Материалы по теме
«Денвер» идёт ко второму титулу подряд? Как обстоят дела у действующих чемпионов НБА
«Денвер» идёт ко второму титулу подряд? Как обстоят дела у действующих чемпионов НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android