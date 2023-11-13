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«Зенит» одержал крупную победу над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» одержал крупную победу над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась уверенной победой гостей со счётом 89:64.

Баскетболисты петербургского клуба были сильнее в каждой из четвертей и довели матч до уверенной победы. Самым результативным в составе победителей стал черногорский центровой Боян Дублевич, отметившийся в протоколе 16 очками и семью подборами.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Зенит» выиграл 6 матчей из 10 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Автодор» одержал три победы и потерпел семь поражений в этом сезоне.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 ноября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
64 : 89
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Автодор: Халдеев - 15, Пушица - 13, Хэммондс - 12, Мавра - 11, Петенев - 9, Пранаускис - 2, Беслач - 2, Наумов, Попов, Фёдоров, Цыбиков
Зенит: Дублевич - 16, Курич - 15, Карасёв - 14, Зубков - 14, Фрейзер - 13, Хантер - 6, Герасимов - 5, Вольхин - 4, Земский - 2, Шевчук, Клименко
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