«Зенит» одержал крупную победу над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась уверенной победой гостей со счётом 89:64.

Баскетболисты петербургского клуба были сильнее в каждой из четвертей и довели матч до уверенной победы. Самым результативным в составе победителей стал черногорский центровой Боян Дублевич, отметившийся в протоколе 16 очками и семью подборами.

«Зенит» выиграл 6 матчей из 10 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Автодор» одержал три победы и потерпел семь поражений в этом сезоне.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.