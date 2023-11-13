Анзулович — после победы над «Пари НН»: хочу, чтобы «Самара» играла ещё лучше

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» (85:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю нашу команду. Для нас это была очень важная встреча, и очень важно, что мы выиграли. Начало матча, первая четверть – это была лучшая четверть, которую мы сыграли в этом сезоне. Но у нас нет стабильности в игре. Я очень уважаю работу тренера Лукича, уважаю его команду – мы знали, что игра будет очень тяжёлой от первой до последней минуты. И когда мы вели 12 очков – мы знали, что игра ещё не сделана, знали, что нужно стараться играть до конца.

Вторую и третью четверти мы провели не с тем качеством, которое я хочу. И все же за три минуты до конца мы имели 11 очков преимущества – и допустили такие ошибки, которые команда нашего уровня не должна допускать, дав «Нижнему» шанс вернуться в игру. Почему? Не хватило концентрации. Это большая наша проблема: мы не можем держать концентрацию все 40 минут. Команда сегодня старалась, имела большое желание, выиграла – но я хочу, чтобы она играла ещё лучше! Как мы играли первую четверть – так нужно играть минимум три четверти», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.