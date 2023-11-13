Остин Ривз: когда у вас есть настоящий Энтони Дэвис, у вас есть шанс. Он меняет игру

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз оценил вклад своего партнёра по команде центрового Энтони Дэвиса в победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:110) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я видел, что он вернулся сегодня вечером, и подумал, что это будет хороший день для него. Каждый раз, когда у вас есть настоящий Энтони Дэвис, у вас есть шанс. Он меняет игру», — рассказал Ривз на пресс-конференции.

Энтони Дэвис стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. На его счету 30 очков, 13 подборов и шесть результативных передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал пять побед и потерпел пять поражений в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.