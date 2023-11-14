Клэй Томпсон высказался о своей реализации бросков в текущем сезоне

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что сохраняет веру в себя, несмотря на не самую выдающуюся реализацию бросков на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«История показывает, что рано или поздно случится то, что должно случиться. Какой смысл паниковать и накручивать себя? Я прошёл через это более десяти лет назад. Это сложно. Баскетбол – это сложно. Я не собираюсь терять веру в себя и уверенность.

Одна вещь, которую я уже доказал – моя внутренняя устойчивость. Я вернусь и проведу отличный месяц. В первых десяти играх я не реализовывал броски так, как умею, так что в следующих десяти играх всё изменится», – приводит слова Томпсона The Athletic.