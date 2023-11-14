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35 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Нью-Йорком»

35 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Нью-Йорком»
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Сегодня, 14 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева победили со счётом 111:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал нападающий «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 35 очков, шесть подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джейлен Браун отметился 22 очками, пятью подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Кристапс Порзингис (21), Джру Холидэй (14) и Сэм Хозер (12).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 26 очков, три подбора и четыре передачи. Тяжёлый форвард Джулиус Рэндл отметился 25 очками, 10 подборами и пятью передачами. Защитник Джош Харт добавил 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 22, Порзингис - 21, Холидэй - 14, Хозер - 12, Притчард - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Рэндл - 25, Харт - 16, Гримс - 12, Куикли - 7, Дивинченцо - 5, Робинсон - 4, Хартенштайн - 3, Макбрайд, Джеффрис, Симс, Арчидиаконоу
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