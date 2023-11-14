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Демар Дерозан отдал шикарную результативную передачу под трёхочковый бросок

Демар Дерозан отдал шикарную результативную передачу под трёхочковый бросок
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дерозан в середине третьей четверти стал автором эффектного момента. Лёгкий форвард после отскока на чужом щите совершил проход в трёхсекундную зону соперника и отдал шикарную передачу на разыгрывающего Коби Уайта, попавшего трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Демар Дерозан, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 14 с игры, где 0 из 3 — трёхочковые), семь результативных передач, четыре подбора и один блок-шот. Форвард также совершил одну потерю, а показатель «плюс-минус» составил «-2».

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Портис - 19, Миддлтон - 13, Лиллард - 12, Лопес - 11, Бисли - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 6, Джексон - 5, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Лавин - 20, Уайт - 16, Уильямс - 13, Дерозан - 11, Крэйг - 8, Картер - 6, Досунму - 5, Драммонд - 4, Карузо, Филлипс, Тэйлор
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