Демар Дерозан отдал шикарную результативную передачу под трёхочковый бросок

Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:118.

Дерозан в середине третьей четверти стал автором эффектного момента. Лёгкий форвард после отскока на чужом щите совершил проход в трёхсекундную зону соперника и отдал шикарную передачу на разыгрывающего Коби Уайта, попавшего трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Демар Дерозан, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 14 с игры, где 0 из 3 — трёхочковые), семь результативных передач, четыре подбора и один блок-шот. Форвард также совершил одну потерю, а показатель «плюс-минус» составил «-2».