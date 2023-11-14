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Кузма случайно оставил своих партнёров по команде вчетвером во время владения «Торонто»

Кузма случайно оставил своих партнёров по команде вчетвером во время владения «Торонто»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда уступила со счётом 107:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 39, Барнс - 19, Пёлтль - 13, Ачиува - 10, Дик - 8, Буше - 7, Флинн - 6, Портер - 5, Шрёдер - 4, Макдэниелс, Темпл, Янг, Ноуэлл
Вашингтон Уизардс: Кузма - 34, Пул - 14, Гэффорд - 14, Кулибали - 10, Джонс - 10, Кисперт - 10, Авдия - 9, Мускала - 4, Шамет - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Оморуи

В середине заключительной четверти Кузма попал в забавный эпизод. Баскетболист после паузы пытался оспорить владение мячом, уговаривая свой тренерский штаб взять «челлендж».

Однако игроки «Торонто» ввели мяч в игру, а «Вашингтон» некоторое время играл вчетвером. Из-за действий Кузмы форвард хозяев Скотти Барнс совершил проход в трёхсекундную зону соперника и без проблем набрал два очка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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