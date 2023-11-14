Кузма случайно оставил своих партнёров по команде вчетвером во время владения «Торонто»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда уступила со счётом 107:111.

В середине заключительной четверти Кузма попал в забавный эпизод. Баскетболист после паузы пытался оспорить владение мячом, уговаривая свой тренерский штаб взять «челлендж».

Однако игроки «Торонто» ввели мяч в игру, а «Вашингтон» некоторое время играл вчетвером. Из-за действий Кузмы форвард хозяев Скотти Барнс совершил проход в трёхсекундную зону соперника и без проблем набрал два очка.

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