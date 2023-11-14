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Все результаты игрового дня НБА 14 ноября

Все результаты игрового дня НБА 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 14 ноября. Результаты:

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:98.
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 111:107.
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 118:109.
«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:120.

Из ярких событий стоит отметить победу «Торонто» над «Вашингтоном» за 7,6 секунды до конца встречи. При равном счёте — 107:107 — форвард Паскаль Сиакам совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть нападающего «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. На его счету 35 очков, шесть подборов и семь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 22, Порзингис - 21, Холидэй - 14, Хозер - 12, Притчард - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Рэндл - 25, Харт - 16, Гримс - 12, Куикли - 7, Дивинченцо - 5, Робинсон - 4, Хартенштайн - 3, Макбрайд, Джеффрис, Барретт, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 39, Барнс - 19, Пёлтль - 13, Ачиува - 10, Дик - 8, Буше - 7, Флинн - 6, Портер - 5, Шрёдер - 4, Макдэниелс, Темпл, Янг, Ноуэлл
Вашингтон Уизардс: Кузма - 34, Пул - 14, Гэффорд - 14, Кулибали - 10, Джонс - 10, Кисперт - 10, Авдия - 9, Мускала - 4, Шамет - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Портис - 19, Миддлтон - 13, Лиллард - 12, Лопес - 11, Бисли - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 6, Джексон - 5, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Лавин - 20, Уайт - 16, Уильямс - 13, Дерозан - 11, Крэйг - 8, Картер - 6, Досунму - 5, Драммонд - 4, Карузо, Филлипс, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 120
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Мюррэй - 25, Сабонис - 23, Хаертер - 20, Монк - 13, Везенков - 11, Барнс - 4, Макги - 2, Дуарте - 2, Эллис - 2, Лень - 2, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Форд
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, ЛеВерт - 21, Страс - 19, Мобли - 16, Гарлэнд - 16, Ньянг - 12, Аллен - 12, Томпсон - 2, Меррилл, Портер, Джонс, Уэйд
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