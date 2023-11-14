Все результаты игрового дня НБА 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 14 ноября. Результаты:

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:98.

«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 111:107.

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 118:109.

«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:120.

Из ярких событий стоит отметить победу «Торонто» над «Вашингтоном» за 7,6 секунды до конца встречи. При равном счёте — 107:107 — форвард Паскаль Сиакам совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть нападающего «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. На его счету 35 очков, шесть подборов и семь результативных передач.