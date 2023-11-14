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Шакил О'Нил отреагировал на выбор дочери играть за «Флориду Гейторс»

Шакил О'Нил отреагировал на выбор дочери играть за «Флориду Гейторс»
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о решении своей 17-летней дочери Меары поступить в Университет Флориды, где она будет выступать за баскетбольную команду «Флорида Гейторс».

«Хотите верьте, хотите нет, но я старался держаться в стороне. Я сказал ей: «Иди туда, где ты нужна, а не туда, где тебя хотят. Потому что, если ты пойдёшь туда, где тебя хотят, и у них уже есть такие, как ты, это может отнять у тебя некоторое время». Я хочу, чтобы мои дети прошли свой собственный путь, получили свой собственный опыт», — приводит слова О’Нила ESPN GB.

Ранее сообщалось, что Меаре поступали предложения из колледжей Теннесси, Аризоны, Бостона, Луизианы, Флориды, Кентукки, Калифорнийского и технологического института в Джорджии. Сам Шакил с 1989 по 1992 год выступал за университет Луизианы (LSU).

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