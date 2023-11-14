Монти Уильямс высказался о Кейде Каннингеме после поражения «Пистонс» в матче с «Буллз»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс высказался о действиях игроков «Чикаго Буллз» при игре в защите против разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема.

«Они буквально висели на нём. Незадолго до окончания второй четверти он, вероятно, единственный раз смог добраться до корзины», — приводит слова Уильямса The Athletic.

Напомним, матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго» и «Детройтом» завершился со счётом 119:108 в пользу «Буллз». Каннингем в этой встрече набрал 10 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

Каннингем был выбран на драфте НБА 2021 года под общим первым номером. В дебютном сезоне защитник отыграл 64 матча, набирая в среднем 17,4 очка, делая 5,6 передачи и 5,5 подбора.