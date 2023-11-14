«Рэпторс» вырвали победу в матче с «Уизардс» за счёт рывка 16:0 в последней четверти

«Торонто Рэпторс» совершил крупный камбэк в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». По ходу встречи хозяева площадки проигрывали «-23» (48:71 в начале третьей четверти). Но в последние 5 минут и 47 секунд матча канадской команде удалось совершил рывок 16:0, что в итоге позволило ей одержать победу – 111:107.

В настоящий момент «Торонто» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Игроки «Рэпторс» одержали пять побед и потерпели пять поражений. Лидером конференции является «Филадельфия Сиксерс» (восемь побед – одно поражение). «Вашингтон» занимает 14-е место (две победы – восемь поражений).

Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой: