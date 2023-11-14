Кайл Виньялес покинул «Автодор»

Разыгрывающий Кайл Виньялес договорился с «Автодором» о расторжении контракта. Как информирует пресс-служба саратовского клуба, прекращение сотрудничества было обоюдным решением обеих сторон.

31-летний игрок пришёл в «Автодор» в августе этого года. На старте нынешнего сезона пуэрториканец провёл за чёрно-белых шесть матчей, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,8 передачи.

В настоящий момент «Автодор» занимает 13-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Саратова одержал три победы и потерпел семь поражений.

Ранее главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу в матче с «Автодором» (89:64) в регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.