Беверли назвал команду НБА, которая будет ужасна в регулярном сезоне и опасна в плей-офф

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли поделился мнением о «Лос-Анджелес Клипперс», за который он сам выступал с 2017 по 2021 год.

«Они будут ужасно играть в регулярном чемпионате, но при этом будут опасной командой в плей-офф. Они не очень хорошо взаимодействуют друг с другом, ведь они не проводили много времени вместе», — сказал Беверли в эфире Run It Back.

В настоящий момент «Клипперс» занимают 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали три победы и потерпели шесть поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (восемь побед – два поражения).

Патрик Беверли принял участие в индивидуальной тренировке:

Ранее Беверли прокомментировал 94-е место разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука в рейтинге лучших баскетболистов по версии ESPN.