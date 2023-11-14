Инсайдер высказался о возможном уходе Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз»

Инсайдер Марк Стейн поделился мыслями о будущем атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона. По мнению Стейна, Томпсон останется в команде и не уйдёт в качестве свободного агента. Действующий контракт 33-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Я просто не могу представить его в другой форме. Посмотрите, его отец, бывший игрок НБА Майкл Томпсон, выразил это лучше всех. Он никуда не денется. Это слова Майкла Томпсона, и я думаю, что он довольно хорошо осведомлён», — приводит слова Стейна NBC Sports Bay Area.

Лидер «Голден Стэйт» Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

Ранее Томпсон высказался о своей реализации бросков в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.