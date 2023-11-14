Игрок «Енисея» выразил сожаление о том, что не побил рекорд результативности Единой лиги

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз высказался о том, что мог побить рекорд результативности Единой лиги ВТБ в одном матче. Канадский баскетболист отметился 42 очками в матче с «Пармой» (92:84), показав третий результат в истории лиги.

«Да, я немного расстроился из-за этого, потому что мне никто об этом не сказал. Забавно, что в третьей четверти я пошёл в проход, на мне сфолили и я упал на копчик. Довольно сильно ударился, попросил тренера меня заменить, ушёл с площадки за минуту с чем-то до сирены. На тот момент у меня было, кажется, 36 очков. Потом я вернулся на паркет за четыре минуты до конца матча и в итоге набрал 42 очка.

А после матча я увидел сообщения, в которых мне писали, что рекорд лиги – 49. На следующий день я пришёл на тренировку и возмущался, почему никто не предупредил меня об этом. Но тренер меня успокоил, сказав, что у нас впереди ещё много матчей и у меня ещё будет возможность побить этот рекорд. И я начал хохотать, потому что в этом весь тренер. Это был крутой матч. Моя жена на него специально из Австралии прилетела, так что я должен был устроить для неё шоу», — приводит слова Ратан-Мэйза сайт Единой лиги ВТБ.

Рекорд результативности Единой лиги ВТБ принадлежит Стефану Еловацу, который набрал 49 очков в одном матче. Следом расположился Энтони Хики с 43 очками, а Ратан-Мэйз делит третью строчку с Китом Лэнгфордом (42 очка).