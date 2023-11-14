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Вольхин — после победы над «Автодором»: сделали то, что хотели, но всегда можно лучше

Вольхин — после победы над «Автодором»: сделали то, что хотели, но всегда можно лучше
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Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал победу над «Автодором» (89:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Соперник действительно сильный, серьёзный. В принципе в этом сезоне нельзя ни одну команду назвать слабой. Сегодня мы сделали то, что хотели — остановили их игру в нападении и сами сыграли в нападении на своём уровне. Но всегда можно лучше, скажу по себе. Будем стараться, будем работать», — приводит слова Вольхина официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» выиграл 6 матчей из 10 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Автодор» одержал три победы и потерпел семь поражений в этом сезоне. Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.

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