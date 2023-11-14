Ратан-Мэйз: в России вы видите лучшую версию меня, здесь мне максимально комфортно

Канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз высказался о переходе в чемпионат Единой лиги ВТБ и переезде в Россию.

Зарабатывать тем, что любишь, ещё и путешествовать по миру – нет ничего лучше. Я прошёл долгий путь, у меня были взлёты и падения, я часто задавался вопросом: «Действительно ли эта жизнь по мне?» Но благодаря своему фундаменту – моей жене, моей семье – мне удалось устоять. Забавно, но когда вы спросили, где мне было комфортнее всего, я сразу подумал, что здесь, в России. И это не потому что, сейчас я играю в Единой лиге ВТБ. Просто в России вы видите лучшую версию меня – парня, который всю свою жизнь работал ради этого момента, который был готов стать лидером и приносить результат команде вроде «Енисея».

Сейчас я смотрю в таблицу, вижу, что мы идём на четвертом месте и, кажется, это нетипичная для клуба ситуация, не знаю, когда такое было последний раз. Мы сражаемся с лучшими командами, могли обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. И меня это очень радует, это та ситуация, в которой я расцветаю. У меня отличные отношения с одноклубниками. Думаю, что мы с Джеремайей Мартином являемся одной из лучших пар защитников Единой лиги ВТБ. Мне здесь комфортно, я счастлив там, где сейчас нахожусь.

Переезжать в Россию было совсем не страшно. Дружу с Винсом Хантером, который играет в «Зените», Каспером Уэйром из ЦСКА. До этого тут выступал Майк Джеймс, я следил за его игрой в составе ЦСКА. Знал, что это лига высокого уровня, лига, которую знают во всём мире. Было ли мне страшно? Нет!

Был ли я взволнован в преддверии возможности поиграть в таком турнире? Да, безусловно. Все мои ожидания оправдались, вплоть до освещения матчей в СМИ и того факта, что мои родные могут зайти на сайт лиги и посмотреть каждый матч с моим участием. Это такой недооценённый другими момент, за который я очень благодарен. Особенно приятно нам, легионерам, близким которых не приходится проходить квесты, прежде чем посмотреть игру. Так что мне все нравится, все здесь на высоком уровне. Как я уже сказал, здесь мне максимально комфортно», — приводит слова Ратан-Мэйза сайт Единой лиги ВТБ.

Ратан-Мэйз имеет опыт выступления в НБА за «Мемфис Гриззлис». Также он выступал в Греции, Израиле, Румынии, Австралии, Канаде и Турции.