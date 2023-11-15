«Нью-Орлеан» разгромил «Даллас», Дончич и Ирвинг не смогли добраться до отметки в 20 очков

Сегодня, 15 ноября, в Новом Орлеане (США) состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 131:110.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм и его партнёр по команде Джордан Хоукинс. Оба набрали по 25 очков. По 19 очков набрали форварды Зайон Уильямсон и Херберт Джонс.

В составе «Маверикс» никто не смог перешагнуть отметку в 17 очков. Ровно столько набрал разыгрывающий Кайри Ирвинг, прибавивший к ним шесть результативных передач. Словенский игрок Лука Дончич набрал 16 очков, реализовав 5 из 16 бросков.

Таким образом, «Пеликанс» прервали свою серию из пяти поражений подряд.