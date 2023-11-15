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«Нью-Орлеан» разгромил «Даллас», Дончич и Ирвинг не смогли добраться до отметки в 20 очков

«Нью-Орлеан» разгромил «Даллас», Дончич и Ирвинг не смогли добраться до отметки в 20 очков
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Сегодня, 15 ноября, в Новом Орлеане (США) состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 131:110.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм и его партнёр по команде Джордан Хоукинс. Оба набрали по 25 очков. По 19 очков набрали форварды Зайон Уильямсон и Херберт Джонс.

В составе «Маверикс» никто не смог перешагнуть отметку в 17 очков. Ровно столько набрал разыгрывающий Кайри Ирвинг, прибавивший к ним шесть результативных передач. Словенский игрок Лука Дончич набрал 16 очков, реализовав 5 из 16 бросков.

Таким образом, «Пеликанс» прервали свою серию из пяти поражений подряд.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
131 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Хоукинс - 25, Уильямсон - 19, Джонс - 19, Маршалл - 16, Дэниэлс - 10, Валанчюнас - 6, Райан - 6, Робинсон-Эрл - 3, Льюис - 2, Сиброн, Зеллер
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 17, Ирвинг - 17, Дончич - 16, Уильямс - 10, Экзам - 9, Харди - 9, Джонс - 7, Проспер - 6, Холмс - 6, Лайвли - 4, Пауэлл - 4, Карри - 3, Грин - 2, Моррис
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