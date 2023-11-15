Дрэймонд Грин был удалён с площадки за то, что применил удушающий на Руди Гобере

Сегодня, 15 ноября, в Сан-Франциско (США) проходит матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». На момент публикации новости счёт в пользу хозяев — 30:22.

На второй минуте встречи при счёте 0:0 состоялся инцидент в котором защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс столкнулись и сцепились с друг другом. На помощь подбежал центровой гостей Руди Гобер, которого тут же сзади за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин.

В результате инцидента Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс были удалены с площадки.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропускает матч из-за болезненных ощущений в колене.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.