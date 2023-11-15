«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и одержали третью победу подряд

Сегодня, 15 ноября, состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Победу одержали хозяева со счётом 134:107.

В составе победителей самым результативным игроком оказался разыгрывающий Д`Анджело Расселл. Сегодня на его счету 24 очка и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл японский форвард Руи Хатимура, набравший 23 очка. Леброн Джеймс завершил игру с 16 очками, девятью подборами и пятью передачами. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 19 очков и 11 подборов.

В составе «Гриззлиз» лучшим оказался испанский форвард Санти Альдама. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Молодой форвард Дэвид Родди отметился 17 очками.