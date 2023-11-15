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«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и одержали третью победу подряд

«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и одержали третью победу подряд
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Сегодня, 15 ноября, состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Победу одержали хозяева со счётом 134:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

В составе победителей самым результативным игроком оказался разыгрывающий Д`Анджело Расселл. Сегодня на его счету 24 очка и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл японский форвард Руи Хатимура, набравший 23 очка. Леброн Джеймс завершил игру с 16 очками, девятью подборами и пятью передачами. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 19 очков и 11 подборов.

В составе «Гриззлиз» лучшим оказался испанский форвард Санти Альдама. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Молодой форвард Дэвид Родди отметился 17 очками.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 24, Хатимура - 23, Дэвис - 19, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хэйс - 11, Реддиш - 10, Принс - 8, Кристи - 5, Вуд - 2, Худ-Скифино, Льюис
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 24, Родди - 17, Тиллман - 15, Бейн - 15, Уильямс - 10, Гильярд - 9, Джексон - 8, Кончар - 6, Смарт - 3, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Кеннард, Бийомбо
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