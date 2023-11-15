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Все результаты игрового дня НБА 15 ноября

Все результаты игрового дня НБА 15 ноября
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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. 15 ноября было проведено десять матчей в рамках регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный сезон НБА. 15 ноября. Результаты

«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» – 105:111.
«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 126:132.
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 120:126.
«Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» – 124:104.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 123:87.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 131:110.
«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:99.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:104.
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 111:108.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 134:107.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
105 : 111
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 32, Болл - 28, Макгауэнс - 12, Уильямс - 11, Ричардс - 10, Тор - 5, Смит - 3, Маледон - 2, Смит - 2, Бэйли, Блэк
Майами Хит: Батлер - 32, Адебайо - 21, Робинсон - 18, Жакез-мл. - 17, Хайсмит - 12, Ричардсон - 6, Лав - 3, Брайант - 2, Йович, Лоури, Смит, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Мелтон - 30, Макси - 27, Харрис - 22, Моррис - 2, Беверли - 2, Ковингтон - 2, Рид - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Топпин - 27, Тёрнер - 17, Браун - 14, Макконнелл - 11, Матурин - 8, Джексон - 7, Несмит - 6, Смит - 5, Нембард - 2, Хилд - 2, Уокер, Нвора, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
120 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Багли III - 22, Томпсон - 21, Бёркс - 16, Нокс - 12, Уайзмен - 11, Айви - 11, Стюарт - 10, Каннингем - 9, Хейз - 8, Дюрен, Ливерс, Сассер, Харрис
Атланта Хоукс: Мюррей - 32, Бей - 19, Богданович - 17, Джонсон - 16, Хантер - 16, Капела - 8, Оконгву - 8, Гриффин - 5, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Миллз, Фернанду, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Динвидди - 29, Бриджес - 21, Джонсон - 20, О'Нил - 13, Уокер - 11, Шарп - 11, Клэкстон - 8, Смит - 6, Финни-Смит - 5, Уотфорд, Джайлс, Томас
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Банкеро - 19, Битадзе - 14, Инглс - 11, Вагнер - 11, Саггс - 10, Энтони - 10, Айзек - 3, Хьюстан - 3, Блэк - 2, Океке, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 87
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Гидди - 18, Уильямс - 11, Холмгрен - 9, Уоллес - 9, Уильямс - 9, Джо - 8, Мицич - 8, Дорт - 6, Уотерс III - 6, Манн - 5, Уильямс - 3, Уиггинс - 3, Дав. Бертанс, Покушевски
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 13, Шампани - 13, Васселл - 12, Брэнэм - 11, Сохан - 9, Вембаньяма - 8, Осман - 6, Бэсси - 6, Макдермотт - 5, Грэм - 4, Барлоу, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
131 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Хоукинс - 25, Уильямсон - 19, Джонс - 19, Маршалл - 16, Дэниэлс - 10, Валанчюнас - 6, Райан - 6, Робинсон-Эрл - 3, Льюис - 2, Сиброн, Зеллер
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 17, Ирвинг - 17, Дончич - 16, Уильямс - 10, Экзам - 9, Харди - 9, Джонс - 7, Проспер - 6, Холмс - 6, Лайвли - 4, Пауэлл - 4, Карри - 3, Грин - 2, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
115 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Кларксон - 30, Маркканен - 21, Джордж - 15, Коллинс - 14, Секстон - 13, Олиник - 12, Агбаджи - 6, Хортон-Такер - 4, Данн, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 26, Эйтон - 22, Шарп - 17, Уокер - 12, Камара - 9, Тибулл - 6, Мэйс - 6, Рупер - 1, Мюррэй, Браун, Буей, Уэйнрайт, Минайя, Рит
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Шарич - 21, Пол - 15, Муди - 11, Уиггинс - 9, Пэйтон II - 7, Джозеф - 6, Куминга - 5, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Santos, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Эдвардс - 20, Конли - 13, Рид - 10, Гобер - 9, Андерсон - 8, Милтон - 6, Александер-Уолкер - 5, Макдэниелс, Майнотт, Никс, Браун
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Гордон - 20, Джексон - 18, Браун - 10, Портер - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Пикетт - 5, Уотсон - 4, Ннаджи - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 35, Харден - 21, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Зубац - 9, Уэстбрук - 8, Такер - 6, Хиланд, Коффи, Мэнн, Браун, Диабате
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 24, Хатимура - 23, Дэвис - 19, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хэйс - 11, Реддиш - 10, Принс - 8, Кристи - 5, Вуд - 2, Худ-Скифино, Льюис
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 24, Родди - 17, Тиллман - 15, Бейн - 15, Уильямс - 10, Гильярд - 9, Джексон - 8, Кончар - 6, Смарт - 3, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Кеннард, Бийомбо
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