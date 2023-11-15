Все результаты игрового дня НБА 15 ноября

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. 15 ноября было проведено десять матчей в рамках регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный сезон НБА. 15 ноября. Результаты

«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» – 105:111.

«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 126:132.

«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 120:126.

«Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» – 124:104.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 123:87.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 131:110.

«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:99.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:104.

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 111:108.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 134:107.