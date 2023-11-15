Все результаты игрового дня НБА 15 ноября

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. 15 ноября было проведено десять матчей в рамках регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Регулярный сезон НБА. 15 ноября. Результаты
«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» – 105:111.
«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 126:132.
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 120:126.
«Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» – 124:104.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 123:87.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 131:110.
«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:99.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:104.
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 111:108.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 134:107.
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